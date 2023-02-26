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Параскева (Андреева)

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.10.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1864

Отец: Адриан (Андрей) Николаев

Мать: Анна Иванова

Бракосочетание
09.05.1882

Муж: Алексей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1884

Сын: Тимофей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
09.01.1886

Сын: Филипп Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
18.12.1888

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
10.08.1890

Сын: Александр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
09.08.1893

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
16.03.1895

Дочь: Дария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
08.05.1896

Сын: Николай Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
17.05.1897

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
23.07.1899

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
15.07.1904

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
11.12.1909

Сын: Даниил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Смерть
Неизвестно

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