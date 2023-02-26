Параскева (Андреева)
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.10.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1864
Отец: Адриан (Андрей) Николаев
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
09.05.1882
Муж: Алексей Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1884
Сын: Тимофей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
09.01.1886
Сын: Филипп Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
18.12.1888
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
10.08.1890
Сын: Александр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
09.08.1893
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
16.03.1895
Дочь: Дария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
08.05.1896
Сын: Николай Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
17.05.1897
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
23.07.1899
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
15.07.1904
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
11.12.1909
Сын: Даниил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Смерть
Неизвестно