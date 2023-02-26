Дария Алексеева
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.03.1895
Дата смерти09.06.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1895
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Параскева (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.06.1895
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.