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Алексей Григорьев

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.02.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1864

Отец: Григорий Яковлев

Мать: Мария Архипова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.05.1882

Жена: Параскева (Андреева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1884

Сын: Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Андреева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
?.11.1885
отданный в военную службу
Рождение ребёнка
09.01.1886

Сын: Филипп Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Андреева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1888

Дочь: Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Параскева (Андреева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1890

Сын: Александр Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Андреева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1893

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Параскева (Андреева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1895

Дочь: Дария Алексеева

Мать ребёнка: Параскева (Андреева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1896

Сын: Николай Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Андреева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1896
рядовой
Рождение ребёнка
17.05.1897

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Параскева (Андреева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1899

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Параскева (Андреева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1904

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Параскева (Андреева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1909

Сын: Даниил Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Андреева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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