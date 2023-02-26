Алексей Григорьев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.02.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1864
Отец: Григорий Яковлев
Мать: Мария Архипова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.05.1882
Жена: Параскева (Андреева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1884
Сын: Тимофей Алексеев
Мать ребёнка: Параскева (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
?.11.1885
отданный в военную службу
Рождение ребёнка
09.01.1886
Сын: Филипп Алексеев
Мать ребёнка: Параскева (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1888
Дочь: Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Параскева (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1890
Сын: Александр Алексеев
Мать ребёнка: Параскева (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1893
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Параскева (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1895
Дочь: Дария Алексеева
Мать ребёнка: Параскева (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1896
Сын: Николай Алексеев
Мать ребёнка: Параскева (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1896
рядовой
Рождение ребёнка
17.05.1897
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Параскева (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1899
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Параскева (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1904
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Параскева (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1909
Сын: Даниил Алексеев
Мать ребёнка: Параскева (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно