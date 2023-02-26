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Александр Алексеев

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1890

Отец: Алексей Григорьев

Мать: Параскева (Андреева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1911

Жена: Марфа Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1911

Сын: Михаил Александров

Мать ребёнка: Марфа Тихонова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1913

Сын: Филипп Александров

Мать ребёнка: Марфа Тихонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1914

Сын: Федосий Александров

Мать ребёнка: Марфа Тихонова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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