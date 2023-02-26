Александр Алексеев
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1890
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Параскева (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1911
Жена: Марфа Тихонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1911
Сын: Михаил Александров
Мать ребёнка: Марфа Тихонова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1913
Сын: Филипп Александров
Мать ребёнка: Марфа Тихонова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1914
Сын: Федосий Александров
Мать ребёнка: Марфа Тихонова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно