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Марфа Тихонова

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Тихон

Мать: ?

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1911

Муж: Александр Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1911

Сын: Михаил Александров

Отец ребёнка: Александр Алексеев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1913

Сын: Филипп Александров

Отец ребёнка: Александр Алексеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1914

Сын: Федосий Александров

Отец ребёнка: Александр Алексеев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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