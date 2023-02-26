Марфа Тихонова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.02.1911
Муж: Александр Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1911
Сын: Михаил Александров
Отец ребёнка: Александр Алексеев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1913
Сын: Филипп Александров
Отец ребёнка: Александр Алексеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1914
Сын: Федосий Александров
Отец ребёнка: Александр Алексеев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно