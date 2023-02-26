Филипп Александров
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.08.1913
Дата смерти28.08.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1913
Отец: Александр Алексеев
Мать: Марфа Тихонова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.08.1913
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.