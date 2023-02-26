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Филипп Александров

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.08.1913

Дата смерти

28.08.1913

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1913

Отец: Александр Алексеев

Мать: Марфа Тихонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.08.1913
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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