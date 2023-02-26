Федосий Александров
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.08.1914
Дата смерти16.05.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1914
Отец: Александр Алексеев
Мать: Марфа Тихонова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.05.1915
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.