Федосий Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосий Александров

Федосий Александров

avatar

Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.08.1914

Дата смерти

16.05.1915

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1914

Отец: Александр Алексеев

Мать: Марфа Тихонова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.05.1915
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close