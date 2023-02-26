Мария Архипова
Место рожденияд.Старина под Липкой Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смерти10.05.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Старина под Липкой Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1848
Муж: Григорий Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1849
Дочь: Надежда Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1850
Дочь: Васса Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
23.02.1854
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1855
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1858
Сын: Василий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1861
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1864
Сын: Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Никита Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Нил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Смерть
10.05.1888
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.