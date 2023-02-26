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Дмитрий Григорьев

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Григорий Яковлев

Мать: Мария Архипова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1887

Жена: Марфа (Мария) Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1888

Дочь: Агрипина Дмитриева

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Стефанова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1890

Дочь: Марфа Дмитриева

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Стефанова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1892

Дочь: Вера Дмитриева

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Стефанова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1895

Дочь: Ирина Дмитриева

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Стефанова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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