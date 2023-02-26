Дмитрий Григорьев
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Григорий Яковлев
Мать: Мария Архипова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1887
Жена: Марфа (Мария) Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1888
Дочь: Агрипина Дмитриева
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Стефанова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1890
Дочь: Марфа Дмитриева
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Стефанова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1892
Дочь: Вера Дмитриева
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Стефанова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1895
Дочь: Ирина Дмитриева
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Стефанова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно