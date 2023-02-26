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Вера Дмитриева

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.09.1892

Дата смерти

13.05.1894

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1892

Отец: Дмитрий Григорьев

Мать: Марфа (Мария) Стефанова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.05.1894
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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