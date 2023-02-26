Вера Дмитриева
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.09.1892
Дата смерти13.05.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1892
Отец: Дмитрий Григорьев
Мать: Марфа (Мария) Стефанова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.05.1894
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.