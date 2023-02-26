Марфа Дмитриева
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.07.1890
Дата смерти08.08.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1890
Отец: Дмитрий Григорьев
Мать: Марфа (Мария) Стефанова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.08.1892
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.