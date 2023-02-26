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Григорий Яковлев

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

23.12.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Яков Кодратов

Мать: Екатерина (Акилина) Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1848

Жена: Мария Архипова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1849

Дочь: Надежда Григорьева

Мать ребёнка: Мария Архипова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1850

Дочь: Васса Григорьева

Мать ребёнка: Мария Архипова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Варвара Григорьева

Мать ребёнка: Мария Архипова

Рождение ребёнка
23.02.1854

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Мария Архипова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1855

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Мария Архипова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1858

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: Мария Архипова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1861

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Мария Архипова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1864

Сын: Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Мария Архипова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Мария Архипова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Никита Григорьев

Мать ребёнка: Мария Архипова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Нил Григорьев

Мать ребёнка: Мария Архипова

Смерть
23.12.1883
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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