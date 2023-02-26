Григорий Яковлев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смерти23.12.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Яков Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1848
Жена: Мария Архипова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1849
Дочь: Надежда Григорьева
Мать ребёнка: Мария Архипова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1850
Дочь: Васса Григорьева
Мать ребёнка: Мария Архипова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара Григорьева
Мать ребёнка: Мария Архипова
Рождение ребёнка
23.02.1854
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Мария Архипова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1855
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Мария Архипова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1858
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: Мария Архипова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1861
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Мария Архипова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1864
Сын: Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Мария Архипова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Мария Архипова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Никита Григорьев
Мать ребёнка: Мария Архипова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Нил Григорьев
Мать ребёнка: Мария Архипова
Смерть
23.12.1883
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.