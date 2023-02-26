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Яков Кодратов

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1798

Дата смерти

09.02.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Кодратий Спиридонов

Мать: Ксения (Васильева)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Фёкла Яковлева

Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817

Сын: Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова

Рождение ребёнка
05.10.1821

Дочь: Харитина Яковлева

Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1823

Дочь: Аграфена Яковлева

Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1825

Дочь: Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1830

Дочь: Стефанида Яковлева

Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1833

Сын: Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Устина Яковлева

Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.02.1848
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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