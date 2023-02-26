Яков Кодратов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1798
Дата смерти09.02.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Кодратий Спиридонов
Мать: Ксения (Васильева)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Фёкла Яковлева
Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дмитрий Яковлев
Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова
Рождение ребёнка
05.10.1821
Дочь: Харитина Яковлева
Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1823
Дочь: Аграфена Яковлева
Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1825
Дочь: Ксения Яковлева
Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1830
Дочь: Стефанида Яковлева
Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1833
Сын: Сергей Яковлев
Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Устина Яковлева
Мать ребёнка: Екатерина (Акилина) Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.02.1848
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.