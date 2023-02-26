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Устина Яковлева

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1841

Дата смерти

21.06.1882

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Яков Кодратов

Мать: Екатерина (Акилина) Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1860

Муж: Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1871

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.05.1871

Муж: Никита Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
21.06.1882
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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