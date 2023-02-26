Устина Яковлева
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1841
Дата смерти21.06.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Яков Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1860
Муж: Иван Иванов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1871
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.05.1871
Муж: Никита Петров
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
21.06.1882
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище