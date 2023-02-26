Иван Иванов
Место рожденияд.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.08.1842
Дата смерти19.03.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1842
Отец: Иван Семёнов
Мать: Макрина Сергеева
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1860
Жена: Устина Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1871
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Устина Яковлева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.03.1871
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1871
бессрочно-отпускной рядовой