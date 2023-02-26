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Иван Иванов

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Место рождения

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.08.1842

Дата смерти

19.03.1871

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1803 г.р.

Жена

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1842

Отец: Иван Семёнов

Мать: Макрина Сергеева

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1860

Жена: Устина Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1871

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Устина Яковлева

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.03.1871
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1871
бессрочно-отпускной рядовой
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