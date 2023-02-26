Макрина Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакрина Сергеева

Макрина Сергеева

Место рождения

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1803

Дата смерти

11.02.1885

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Сергей

Мать: ?

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.10.1823

Муж: Иван Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.01.1834

Сын: Егор (Георгий) Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1837

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1839

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1842

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1845

Сын: Емельян Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1848

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.02.1885
д.Веретья Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close