Макрина Сергеева
Место рожденияд.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1803
Дата смерти11.02.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.10.1823
Муж: Иван Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.01.1834
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1837
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1839
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1842
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1845
Сын: Емельян Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1848
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.02.1885
д.Веретья Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.