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Рождение ребёнка
1795

Сын: Владимир Сергеев

Отец ребёнка: Сергей

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801

Сын: Демид Сергеев

Отец ребёнка: Сергей

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Дочь: Феодосия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Макрина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1804

Дочь: Дария Сергеева

Отец ребёнка: Сергей

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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