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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Владимир Сергеев
Отец ребёнка: Сергей
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801
Сын: Демид Сергеев
Отец ребёнка: Сергей
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Дочь: Феодосия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Макрина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1804
Дочь: Дария Сергеева
Отец ребёнка: Сергей