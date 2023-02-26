Демид Сергеев
Место рожденияд.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1801
Дата смерти07.04.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Сын: Прокопий Демидов
Мать ребёнка: Евдокия (Параскева) (Дорофеева)
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1831
Дочь: Дария ст
Мать ребёнка: Евдокия (Параскева) (Дорофеева)
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1833
Дочь: Христина Демидова
Мать ребёнка: Евдокия (Параскева) (Дорофеева)
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1836
Дочь: Дария Демидова
Мать ребёнка: Евдокия (Параскева) (Дорофеева)
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1840
Сын: Василий Демидов
Мать ребёнка: Евдокия (Параскева) (Дорофеева)
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агафия Демидова
Мать ребёнка: Евдокия (Параскева) (Дорофеева)
Рождение ребёнка
01.05.1845
Сын: Тимофей Демидов
Мать ребёнка: Евдокия (Параскева) (Дорофеева)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1848
Сын: Иоанн Демидов
Мать ребёнка: Евдокия (Параскева) (Дорофеева)
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1853
Дочь: Анна Демидова
Мать ребёнка: Агафия Дементиева
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Дементиева
Смерть
07.04.1853
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.