Демид Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемид Сергеев

Демид Сергеев

avatar

Место рождения

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1801

Дата смерти

07.04.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Сергей

Мать: ?

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Прокопий Демидов

Мать ребёнка: Евдокия (Параскева) (Дорофеева)

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1831

Дочь: Дария ст

Мать ребёнка: Евдокия (Параскева) (Дорофеева)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1833

Дочь: Христина Демидова

Мать ребёнка: Евдокия (Параскева) (Дорофеева)

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1836

Дочь: Дария Демидова

Мать ребёнка: Евдокия (Параскева) (Дорофеева)

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1840

Сын: Василий Демидов

Мать ребёнка: Евдокия (Параскева) (Дорофеева)

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агафия Демидова

Мать ребёнка: Евдокия (Параскева) (Дорофеева)

Рождение ребёнка
01.05.1845

Сын: Тимофей Демидов

Мать ребёнка: Евдокия (Параскева) (Дорофеева)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1848

Сын: Иоанн Демидов

Мать ребёнка: Евдокия (Параскева) (Дорофеева)

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1853

Дочь: Анна Демидова

Мать ребёнка: Агафия Дементиева

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Дементиева

Смерть
07.04.1853
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close