Евдокия (Параскева) (Дорофеева)
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти01.08.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1828
Сын: Прокопий Демидов
Отец ребёнка: Демид Сергеев
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1831
Дочь: Дария ст
Отец ребёнка: Демид Сергеев
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1833
Дочь: Христина Демидова
Отец ребёнка: Демид Сергеев
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1836
Дочь: Дария Демидова
Отец ребёнка: Демид Сергеев
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1840
Сын: Василий Демидов
Отец ребёнка: Демид Сергеев
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агафия Демидова
Отец ребёнка: Демид Сергеев
Рождение ребёнка
01.05.1845
Сын: Тимофей Демидов
Отец ребёнка: Демид Сергеев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1848
Сын: Иоанн Демидов
Отец ребёнка: Демид Сергеев
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.08.1848
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры