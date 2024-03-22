Евдокия (Параскева) (Дорофеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Параскева) (Дорофеева)

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

01.08.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Прокопий Демидов

Отец ребёнка: Демид Сергеев

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1831

Дочь: Дария ст

Отец ребёнка: Демид Сергеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1833

Дочь: Христина Демидова

Отец ребёнка: Демид Сергеев

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1836

Дочь: Дария Демидова

Отец ребёнка: Демид Сергеев

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1840

Сын: Василий Демидов

Отец ребёнка: Демид Сергеев

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агафия Демидова

Отец ребёнка: Демид Сергеев

Рождение ребёнка
01.05.1845

Сын: Тимофей Демидов

Отец ребёнка: Демид Сергеев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1848

Сын: Иоанн Демидов

Отец ребёнка: Демид Сергеев

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.08.1848
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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