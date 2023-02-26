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Прокопий Демидов

Место рождения

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

08.12.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Демид Сергеев

Мать: Евдокия (Параскева) (Дорофеева)

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1847

Жена: Васса Фомина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1849

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Васса Фомина

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Илларион Прокопов

Мать ребёнка: Васса Фомина

Рождение ребёнка
19.05.1854

Дочь: Елена Прокопова

Мать ребёнка: Васса Фомина

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1856

Сын: Андрей 1-й

Мать ребёнка: Васса Фомина

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1859

Дочь: Анна Прокопова

Мать ребёнка: Васса Фомина

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1860

Сын: Андрей 2-й

Мать ребёнка: Васса Фомина

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.12.1873
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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