Прокопий Демидов
Место рожденияд.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти08.12.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Демид Сергеев
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1847
Жена: Васса Фомина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1849
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Васса Фомина
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Илларион Прокопов
Мать ребёнка: Васса Фомина
Рождение ребёнка
19.05.1854
Дочь: Елена Прокопова
Мать ребёнка: Васса Фомина
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1856
Сын: Андрей 1-й
Мать ребёнка: Васса Фомина
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1859
Дочь: Анна Прокопова
Мать ребёнка: Васса Фомина
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1860
Сын: Андрей 2-й
Мать ребёнка: Васса Фомина
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.12.1873
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.