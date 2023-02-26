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Андрей 1-й

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.10.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1856

Отец: Прокопий Демидов

Мать: Васса Фомина

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1877

Сын: Игнатий Андреев

Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Носова Мария Андреева

Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1881

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1882

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1885

Сын: Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1887

Дочь: Ольга Андреева

Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1892

Сын: Михаил Андреев

Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1894

Сын: Гавриил Андреев

Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1897

Сын: Афанасий Андреев

Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1899

Дочь: Наталия Андреева

Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия (Прокопова)

Смерть
Неизвестно
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