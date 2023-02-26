Андрей 1-й
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.10.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1856
Отец: Прокопий Демидов
Мать: Васса Фомина
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1877
Сын: Игнатий Андреев
Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Носова Мария Андреева
Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1881
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1882
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1885
Сын: Иоанн Андреев
Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1887
Дочь: Ольга Андреева
Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1892
Сын: Михаил Андреев
Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1894
Сын: Гавриил Андреев
Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1897
Сын: Афанасий Андреев
Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1899
Дочь: Наталия Андреева
Мать ребёнка: Анастасия (Прокопова)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия (Прокопова)
Смерть
Неизвестно