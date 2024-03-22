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Васса Фомина

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.08.1830

Дата смерти

24.02.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1830

Отец: Фома Романов

Мать: Феодосия Семёнова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1847

Муж: Прокопий Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1849

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Прокопий Демидов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Илларион Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Демидов

Рождение ребёнка
19.05.1854

Дочь: Елена Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Демидов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1856

Сын: Андрей 1-й

Отец ребёнка: Прокопий Демидов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1859

Дочь: Анна Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Демидов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1860

Сын: Андрей 2-й

Отец ребёнка: Прокопий Демидов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.02.1895
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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