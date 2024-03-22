Васса Фомина
Место рождения
Дата рождения19.08.1830
Дата смерти24.02.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1830
Отец: Фома Романов
Мать: Феодосия Семёнова
Бракосочетание
22.01.1847
Муж: Прокопий Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1849
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Прокопий Демидов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Илларион Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Демидов
Рождение ребёнка
19.05.1854
Дочь: Елена Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Демидов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1856
Сын: Андрей 1-й
Отец ребёнка: Прокопий Демидов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1859
Дочь: Анна Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Демидов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1860
Сын: Андрей 2-й
Отец ребёнка: Прокопий Демидов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.02.1895
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.