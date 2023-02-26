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Игнатий Андреев

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1877

Отец: Андрей 1-й

Мать: Анастасия (Прокопова)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.10.1895

Жена: Мария ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1898

Дочь: Вера Игнатова

Мать ребёнка: Мария ст

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1903

Дочь: Анастасия Игнатова

Мать ребёнка: Мария ст

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Устиния Игнатиева

Мать ребёнка: Мария ст

Рождение ребёнка
25.05.1907

Дочь: Елена Игнатова

Мать ребёнка: Мария ст

д.Селецкий Ручей-Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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