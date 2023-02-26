Игнатий Андреев
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1877
Отец: Андрей 1-й
Мать: Анастасия (Прокопова)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.10.1895
Жена: Мария ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1898
Дочь: Вера Игнатова
Мать ребёнка: Мария ст
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1903
Дочь: Анастасия Игнатова
Мать ребёнка: Мария ст
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Устиния Игнатиева
Мать ребёнка: Мария ст
Рождение ребёнка
25.05.1907
Дочь: Елена Игнатова
Мать ребёнка: Мария ст
д.Селецкий Ручей-Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно