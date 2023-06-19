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(Юрченкова) Мария ст

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

21.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1879

Отец: Юрченков Иван Иванов

Мать: Юрченкова Макрина (Макрида) Емельянова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.10.1895

Муж: Игнатий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1898

Дочь: Вера Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Андреев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1903

Дочь: Анастасия Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Андреев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Устиния Игнатиева

Отец ребёнка: Игнатий Андреев

Рождение ребёнка
25.05.1907

Дочь: Елена Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Андреев

д.Селецкий Ручей-Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно