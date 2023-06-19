(Юрченкова) Мария ст
Место рождения
Дата рождения21.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1879
Бракосочетание
01.10.1895
Муж: Игнатий Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1898
Дочь: Вера Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Андреев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1903
Дочь: Анастасия Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Андреев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Устиния Игнатиева
Отец ребёнка: Игнатий Андреев
Рождение ребёнка
25.05.1907
Дочь: Елена Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Андреев
д.Селецкий Ручей-Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно