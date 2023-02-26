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Носова Мария Андреева

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Андрей 1-й

Мать: Анастасия (Прокопова)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.09.1896

Муж: Носов Тимофей Анисимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1897

Сын: Носов Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Носов Тимофей Анисимов

д.Мордашки-Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1899

Сын: Носов Тимофей Тимофеев

Отец ребёнка: Носов Тимофей Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Агрипина Тимофеева

Отец ребёнка: Носов Тимофей Анисимов

Рождение ребёнка
23.10.1902

Дочь: Параскева Тимофеева

Отец ребёнка: Носов Тимофей Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1904

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Носов Тимофей Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1907

Сын: Носов Гавриил Тимофеев

Отец ребёнка: Носов Тимофей Анисимов

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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