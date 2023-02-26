Носова Мария Андреева
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1879
Отец: Андрей 1-й
Мать: Анастасия (Прокопова)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.09.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1897
Отец ребёнка: Носов Тимофей Анисимов
д.Мордашки-Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1899
Отец ребёнка: Носов Тимофей Анисимов
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Агрипина Тимофеева
Отец ребёнка: Носов Тимофей Анисимов
Рождение ребёнка
23.10.1902
Дочь: Параскева Тимофеева
Отец ребёнка: Носов Тимофей Анисимов
Рождение ребёнка
02.03.1904
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Носов Тимофей Анисимов
Рождение ребёнка
25.03.1907
Отец ребёнка: Носов Тимофей Анисимов
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно