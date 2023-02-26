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Носов Тимофей Анисимов

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Место рождения

д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1871

Отец: Анисим Васильев

Мать: Мария Максимова

д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.09.1896

Жена: Носова Мария Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1896
отпускной рядовой
Рождение ребёнка
03.11.1897

Сын: Носов Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Носова Мария Андреева

д.Мордашки-Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1899

Сын: Носов Тимофей Тимофеев

Мать ребёнка: Носова Мария Андреева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Агрипина Тимофеева

Мать ребёнка: Носова Мария Андреева

Рождение ребёнка
23.10.1902

Дочь: Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Носова Мария Андреева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1904

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Носова Мария Андреева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1907

Сын: Носов Гавриил Тимофеев

Мать ребёнка: Носова Мария Андреева

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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