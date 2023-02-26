Носов Тимофей Анисимов
Место рожденияд.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.01.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
20.01.1871
Отец: Анисим Васильев
Мать: Мария Максимова
д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.09.1896
Жена: Носова Мария Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1896
отпускной рядовой
Рождение ребёнка
03.11.1897
Мать ребёнка: Носова Мария Андреева
д.Мордашки-Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1899
Мать ребёнка: Носова Мария Андреева
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Агрипина Тимофеева
Мать ребёнка: Носова Мария Андреева
Рождение ребёнка
23.10.1902
Дочь: Параскева Тимофеева
Мать ребёнка: Носова Мария Андреева
Рождение ребёнка
02.03.1904
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Носова Мария Андреева
Рождение ребёнка
25.03.1907
Мать ребёнка: Носова Мария Андреева
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно