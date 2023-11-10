Мария Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Максимова

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1831

Дата смерти

23.11.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Максим Устинов

Мать: Феодосия (Акимова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.11.1849

Муж: Анисим Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1852

Сын: Носов Михаил Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Васильев

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1856

Сын: Терентий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1859

Дочь: Тарасова Феодосия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Носов Гавриил Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1871

Сын: Носов Тимофей Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Васильев

д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1873

Сын: Николай Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1876

Дочь: Параскева Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Яков Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Фёдор Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Васильев

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.11.1903
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
(Мордашки)
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