Мария Максимова
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти23.11.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Максим Устинов
Мать: Феодосия (Акимова)
Бракосочетание
06.11.1849
Муж: Анисим Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1852
Отец ребёнка: Анисим Васильев
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1856
Сын: Терентий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Васильев
Рождение ребёнка
27.05.1859
Дочь: Тарасова Феодосия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Васильев
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Анисим Васильев
Рождение ребёнка
20.01.1871
Отец ребёнка: Анисим Васильев
д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1873
Сын: Николай Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Васильев
Рождение ребёнка
29.07.1876
Дочь: Параскева Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Васильев
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Яков Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Васильев
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Фёдор Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Васильев
Смерть
23.11.1903
(Мордашки)