Тарасова (Носова) Феодосия Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасова (Носова) Феодосия Анисимова

Тарасова (Носова) Феодосия Анисимова

avatar

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.05.1859

Дата смерти

03.06.1901

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1859

Отец: Анисим Васильев

Мать: Мария Максимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.01.1876

Муж: Тарасов Иван Афанасьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.08.1878

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1880

Сын: Тарасов Леонтий Иоаннов

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1881

Сын: Тарасов Филипп Иоаннов

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

Рождение ребёнка
30.12.1882

Сын: Тарасов Василий ст.

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1884

Сын: Тарасов Яков Иоаннов

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1886

Дочь: Евдокия мл.

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария ст.

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

Рождение ребёнка
03.05.1892

Сын: Тарасов Пётр мо

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1895

Сын: Тарасов Василий Иванов

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

Рождение ребёнка
03.07.1898

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.06.1901
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close