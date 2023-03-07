Тарасова (Носова) Феодосия Анисимова
Место рождения
Дата рождения27.05.1859
Дата смерти03.06.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1859
Отец: Анисим Васильев
Мать: Мария Максимова
Бракосочетание
11.01.1876
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.08.1878
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1880
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1881
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
30.12.1882
Сын: Тарасов Василий ст.
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1884
Сын: Тарасов Яков Иоаннов
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1886
Дочь: Евдокия мл.
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария ст.
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
03.05.1892
Сын: Тарасов Пётр мо
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1895
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
03.07.1898
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.06.1901
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной