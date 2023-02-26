Анисим Васильев
Место рожденияд.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Василий Романов
Мать: Евдокия Григорьева
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1849
Жена: Мария Максимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1852
Мать ребёнка: Мария Максимова
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1856
Сын: Терентий Анисимов
Мать ребёнка: Мария Максимова
Рождение ребёнка
27.05.1859
Дочь: Тарасова Феодосия Анисимова
Мать ребёнка: Мария Максимова
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Мария Максимова
Рождение ребёнка
20.01.1871
Мать ребёнка: Мария Максимова
д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1873
Сын: Николай Анисимов
Мать ребёнка: Мария Максимова
Рождение ребёнка
29.07.1876
Дочь: Параскева Анисимова
Мать ребёнка: Мария Максимова
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Яков Анисимов
Мать ребёнка: Мария Максимова
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Фёдор Анисимов
Мать ребёнка: Мария Максимова
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно