Анисим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисим Васильев

Анисим Васильев

avatar

Место рождения

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Василий Романов

Мать: Евдокия Григорьева

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1849

Жена: Мария Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1852

Сын: Носов Михаил Анисимов

Мать ребёнка: Мария Максимова

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1856

Сын: Терентий Анисимов

Мать ребёнка: Мария Максимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1859

Дочь: Тарасова Феодосия Анисимова

Мать ребёнка: Мария Максимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Носов Гавриил Анисимов

Мать ребёнка: Мария Максимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1871

Сын: Носов Тимофей Анисимов

Мать ребёнка: Мария Максимова

д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1873

Сын: Николай Анисимов

Мать ребёнка: Мария Максимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1876

Дочь: Параскева Анисимова

Мать ребёнка: Мария Максимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Яков Анисимов

Мать ребёнка: Мария Максимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Фёдор Анисимов

Мать ребёнка: Мария Максимова

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close