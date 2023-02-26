Яков Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Анисимов

Яков Анисимов

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: Анисим Васильев

Мать: Мария Максимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Андреева

Рождение ребёнка
21.04.1898

Дочь: Александра Яковлева

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1899

Сын: Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1900

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Рождение ребёнка
09.09.1903

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1906

Сын: Леонтий Яковлев

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.