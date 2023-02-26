Яков Анисимов
Место рождения
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879
Отец: Анисим Васильев
Мать: Мария Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Андреева
Рождение ребёнка
21.04.1898
Дочь: Александра Яковлева
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Рождение ребёнка
19.09.1899
Сын: Дмитрий Яковлев
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Рождение ребёнка
13.11.1900
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Рождение ребёнка
09.09.1903
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1906
Сын: Леонтий Яковлев
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Смерть
Неизвестно