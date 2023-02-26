Ульяния Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: Андрей Михайлов
Мать: Параскева Феофилактова
Рождение ребёнка
21.04.1898
Дочь: Александра Яковлева
Отец ребёнка: Яков Анисимов
Рождение ребёнка
19.09.1899
Сын: Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Анисимов
Рождение ребёнка
13.11.1900
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Анисимов
д.Мордашки-Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1903
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Анисимов
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1906
Сын: Леонтий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Анисимов
Смерть
Неизвестно