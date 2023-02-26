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Ульяния Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Андрей Михайлов

Мать: Параскева Феофилактова

Рождение ребёнка
21.04.1898

Дочь: Александра Яковлева

Отец ребёнка: Яков Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1899

Сын: Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1900

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Анисимов

д.Мордашки-Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1903

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Анисимов

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1906

Сын: Леонтий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Анисимов

Смерть
Неизвестно
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