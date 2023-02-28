Параскева (Феофилактова)
Место рождения
Дата рождения17.10.1853
Дата смерти22.01.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Феофилакт (Филон) Андреев
Мать: Марфа Прохорова
Дочь: Ульяния Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Сын: Пётр Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Сын: Иоанн Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Дочь: Ефросиния Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Сын: Илья Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Сын: Иван мл
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Дочь: София Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Сын: Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Дочь: Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Дочь: Мария мл
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Сын: Павел Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Муж: Андрей Михайлов