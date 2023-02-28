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Параскева (Феофилактова)

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.10.1853

Дата смерти

22.01.1905

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1853

Отец: Феофилакт (Филон) Андреев

Мать: Марфа Прохорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1872

Дочь: Ульяния Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1874

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1876

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1878

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1879

Сын: Пётр Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1879

Сын: Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1880

Дочь: Ефросиния Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1883

Сын: Илья Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
29.08.1884

Сын: Иван мл

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.09.1887

Дочь: София Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1891

Сын: Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1895

Дочь: Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1897

Дочь: Мария мл

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1900

Сын: Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Михайлов

Смерть
22.01.1905
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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