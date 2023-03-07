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Носова Ефросиния Андреева

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Андрей Михайлов

Мать: Параскева Феофилактова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.06.1897

Муж: Носов Фёдор Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1899

Дочь: Матрона Фёдорова

Отец ребёнка: Носов Фёдор Михайлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Евфросиния Фёдорова

Отец ребёнка: Носов Фёдор Михайлов

Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Носов Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Носов Фёдор Михайлов

Рождение ребёнка
10.03.1904

Сын: Носов Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Носов Фёдор Михайлов

д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1906

Сын: Носов Тит Фёдоров

Отец ребёнка: Носов Фёдор Михайлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1908

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Носов Фёдор Михайлов

д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1911

Сын: Носов Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Носов Фёдор Михайлов

д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1914

Сын: Носов Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Носов Фёдор Михайлов

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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