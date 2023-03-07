Носова Ефросиния Андреева
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Андрей Михайлов
Мать: Параскева Феофилактова
Бракосочетание
30.06.1897
Муж: Носов Фёдор Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1899
Дочь: Матрона Фёдорова
Отец ребёнка: Носов Фёдор Михайлов
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Евфросиния Фёдорова
Отец ребёнка: Носов Фёдор Михайлов
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Носов Иоанн Фёдоров
Отец ребёнка: Носов Фёдор Михайлов
Рождение ребёнка
10.03.1904
Отец ребёнка: Носов Фёдор Михайлов
д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1906
Сын: Носов Тит Фёдоров
Отец ребёнка: Носов Фёдор Михайлов
Рождение ребёнка
24.03.1908
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Носов Фёдор Михайлов
д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1911
Сын: Носов Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Носов Фёдор Михайлов
д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1914
Сын: Носов Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Носов Фёдор Михайлов
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно