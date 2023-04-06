Носов Фёдор Михайлов
Место рождения
Дата рождения07.06.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1879
Бракосочетание
30.06.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1899
Дочь: Матрона Фёдорова
Мать ребёнка: Носова Ефросиния Андреева
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Евфросиния Фёдорова
Мать ребёнка: Носова Ефросиния Андреева
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Носов Иоанн Фёдоров
Мать ребёнка: Носова Ефросиния Андреева
Рождение ребёнка
10.03.1904
Мать ребёнка: Носова Ефросиния Андреева
д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1906
Сын: Носов Тит Фёдоров
Мать ребёнка: Носова Ефросиния Андреева
Рождение ребёнка
24.03.1908
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Носова Ефросиния Андреева
д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1911
Сын: Носов Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Носова Ефросиния Андреева
д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1914
Сын: Носов Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Носова Ефросиния Андреева
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно