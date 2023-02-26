Носова Марфа (Мария) Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова Марфа (Мария) Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

29.12.1906

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1874

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1876

Дочь: Домника Михайлова

Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1877

Сын: Носов Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1879

Сын: Носов Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1882

Дочь: Феодосия Михайлова

Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1885

Сын: Носов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.05.1888

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.04.1891

Сын: Носов Семён Михайлов

Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.04.1894

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Михаил Анисимов

Смерть
29.12.1906
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от воспаления лёгких | (Мордашки)
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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