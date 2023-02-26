Носова Марфа (Мария) Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти29.12.1906
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1874
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
03.01.1876
Дочь: Домника Михайлова
Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
09.08.1877
Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
07.06.1879
Сын: Носов Фёдор Михайлов
Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
20.05.1882
Дочь: Феодосия Михайлова
Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
09.02.1885
Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
18.05.1888
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
13.04.1891
Сын: Носов Семён Михайлов
Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
17.04.1894
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Носов Михаил Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1906
Причина смерти: от воспаления лёгких | (Мордашки)
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище