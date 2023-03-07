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Носов Семён Михайлов

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Место рождения

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.04.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1891

Отец: Носов Михаил Анисимов

Мать: Носова Марфа (Мария) Андреева

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.05.1911

Жена: Анна Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.06.1912

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Анна Емельянова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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