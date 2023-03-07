Носов Семён Михайлов
Место рождения
Дата рождения13.04.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1891
Бракосочетание
30.05.1911
Жена: Анна Емельянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.06.1912
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Анна Емельянова
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно