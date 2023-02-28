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(Котова) Анна Емельянова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.01.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1893

Отец: Котов Емельян Михеев

Мать: Котова Васса Алексеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.05.1911

Муж: Носов Семён Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.06.1912

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Носов Семён Михайлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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