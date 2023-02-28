(Котова) Анна Емельянова
Место рождения
Дата рождения28.01.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1893
Отец: Котов Емельян Михеев
Мать: Котова Васса Алексеева
Бракосочетание
30.05.1911
Муж: Носов Семён Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.06.1912
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Носов Семён Михайлов
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно