Носов Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1885
Бракосочетание
23.01.1904
Жена: Евдокия Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1904
Сын: Константин Дмитриев
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
09.03.1906
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
д.Мордашки-Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1910
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
02.03.1912
Сын: Павел Дмитриев
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
08.07.1913
Дочь: Ольга Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Военная служба
1915
ст. унтер-офицер 120-й пехотный Серпуховский полк
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Фёдорова
Смерть
Неизвестно