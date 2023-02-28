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Носов Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1885

Отец: Носов Михаил Анисимов

Мать: Носова Марфа (Мария) Андреева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1904

Жена: Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1904

Сын: Константин Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1906

Сын: Носов Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

д.Мордашки-Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1910

Сын: Носов Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1912

Сын: Павел Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1913

Дочь: Ольга Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1915
ст. унтер-офицер 120-й пехотный Серпуховский полк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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