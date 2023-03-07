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Евдокия Фёдорова

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1885

Отец: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров

Мать: Фёдорова - Терещенкова Анна Андреева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1904

Муж: Носов Дмитрий Михайлович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1904

Сын: Константин Дмитриев

Отец ребёнка: Носов Дмитрий Михайлович

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1906

Сын: Носов Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Носов Дмитрий Михайлович

д.Мордашки-Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1910

Сын: Носов Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Носов Дмитрий Михайлович

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1912

Сын: Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Носов Дмитрий Михайлович

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1913

Дочь: Ольга Дмитриева

Отец ребёнка: Носов Дмитрий Михайлович

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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