Евдокия Фёдорова
Место рождения
Дата рождения29.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1885
Бракосочетание
23.01.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1904
Сын: Константин Дмитриев
Отец ребёнка: Носов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
09.03.1906
Отец ребёнка: Носов Дмитрий Михайлович
д.Мордашки-Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1910
Отец ребёнка: Носов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
02.03.1912
Сын: Павел Дмитриев
Отец ребёнка: Носов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
08.07.1913
Дочь: Ольга Дмитриева
Отец ребёнка: Носов Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно