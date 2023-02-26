Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Акилина (Тимофеева)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Носова Марфа (Мария) Андреева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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