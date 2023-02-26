Андрей
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Акилина (Тимофеева)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Носова Марфа (Мария) Андреева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно