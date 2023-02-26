Акилина (Тимофеева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти29.10.1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1852
Муж: Афанасий Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1855
Сын: Филипп Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Ефимов
Рождение ребёнка
26.01.1857
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Афанасий Ефимов
Рождение ребёнка
29.05.1858
Отец ребёнка: Афанасий Ефимов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1861
Сын: Николай Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Ефимов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1862
Дочь: Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Ефимов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Гликерия Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Ефимов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Павел Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Ефимов
Рождение ребёнка
11.12.1872
Сын: Даниил Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Ефимов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1876
Сын: Тихон Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Ефимов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.10.1916
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной