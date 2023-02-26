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Акилина (Тимофеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

29.10.1916

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1852

Муж: Афанасий Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1855

Сын: Филипп Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Ефимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1857

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Афанасий Ефимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1858

Сын: Тарасов Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Ефимов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1861

Сын: Николай Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Ефимов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1862

Дочь: Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Ефимов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Гликерия Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Ефимов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Павел Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Ефимов

Рождение ребёнка
11.12.1872

Сын: Даниил Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Ефимов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1876

Сын: Тихон Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Ефимов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.10.1916
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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