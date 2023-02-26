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Тарасов Иван Афанасьев

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.05.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1858

Отец: Афанасий Ефимов

Мать: Акилина (Тимофеева)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.01.1876

Жена: Тарасова Феодосия Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.08.1878

Дочь: Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1880

Сын: Тарасов Леонтий Иоаннов

Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1881

Сын: Тарасов Филипп Иоаннов

Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова

Рождение ребёнка
30.12.1882

Сын: Тарасов Василий ст.

Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1884

Сын: Тарасов Яков Иоаннов

Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1886

Дочь: Евдокия мл.

Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария ст.

Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова

Рождение ребёнка
03.05.1892

Сын: Тарасов Пётр мо

Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1895

Сын: Тарасов Василий Иванов

Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова

Рождение ребёнка
03.07.1898

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.07.1901

Жена: Тарасова Евдокия Аггеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1903

Сын: Тарасов Никифор Иванов

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Аггеева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1904

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Аггеева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1906

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Аггеева

д.Мордасы ( Селецкий Ручей ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1907

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Аггеева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1909

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Аггеева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1911

Дочь: Екатерина Иоаннова

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Аггеева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1913

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Аггеева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1916

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Аггеева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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