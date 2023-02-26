Тарасов Иван Афанасьев
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.05.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Афанасий Ефимов
Мать: Акилина (Тимофеева)
Дочь: Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова
Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова
Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова
Сын: Тарасов Василий ст.
Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова
Сын: Тарасов Яков Иоаннов
Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова
Дочь: Евдокия мл.
Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова
Дочь: Мария ст.
Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова
Сын: Тарасов Пётр мо
Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова
Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова
Дочь: Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Тарасова Феодосия Анисимова
Жена: Тарасова Евдокия Аггеева
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Аггеева
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Аггеева
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Аггеева
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Аггеева
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Аггеева
Дочь: Екатерина Иоаннова
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Аггеева
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Аггеева
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Аггеева