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Тарасов Пётр мо

Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.05.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1892

Отец: Тарасов Иван Афанасьев

Мать: Тарасова Феодосия Анисимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1913

Жена: Тарасова Анна Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1914

Сын: Тарасов Трофим Петров

Мать ребёнка: Тарасова Анна Андреева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно