Тарасов Пётр мо
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.05.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1892
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1913
Жена: Тарасова Анна Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1914
Мать ребёнка: Тарасова Анна Андреева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно