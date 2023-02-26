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Тарасов Яков Иоаннов

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.03.1884

Дата смерти

16.10.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1884

Отец: Тарасов Иван Афанасьев

Мать: Тарасова Феодосия Анисимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.10.1885
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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