Тарасов Яков Иоаннов
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.03.1884
Дата смерти16.10.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1884
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.10.1885
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище