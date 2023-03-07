Тарасова Евдокия Аггеева
Место рождения
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.07.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1903
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1904
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1906
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
д.Мордасы ( Селецкий Ручей ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1907
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1909
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1911
Дочь: Екатерина Иоаннова
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1913
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1916
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно