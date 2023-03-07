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Тарасова Евдокия Аггеева

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Аггей

Мать: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.07.1901

Муж: Тарасов Иван Афанасьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1903

Сын: Тарасов Никифор Иванов

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1904

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1906

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

д.Мордасы ( Селецкий Ручей ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1907

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1909

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1911

Дочь: Екатерина Иоаннова

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1913

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1916

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Тарасов Иван Афанасьев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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