Аггей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Баранов Роман Аггеев
Мать ребёнка: ?
д.Немытки Кавширской волости Поречьского уезда
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Бодюлькова Лукерия (Гликерия Аггеева)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Тарасова Евдокия Аггеева
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно