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АБ
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Рождение ребёнка
1860

Сын: Баранов Роман Аггеев

Отец ребёнка: Аггей

д.Немытки Кавширской волости Поречьского уезда
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Бодюлькова Лукерия (Гликерия Аггеева)

Отец ребёнка: Аггей

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Тарасова Евдокия Аггеева

Отец ребёнка: Аггей

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
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