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Тарасов Леонтий Иоаннов

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.06.1880

Дата смерти

04.07.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1880

Отец: Тарасов Иван Афанасьев

Мать: Тарасова Феодосия Анисимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.07.1880
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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