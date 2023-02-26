Тарасов Леонтий Иоаннов
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.06.1880
Дата смерти04.07.1880
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1880
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.07.1880
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище