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Афанасий Ефимов

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.01.1834

Дата смерти

12.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1834

Отец: Ефимий Игнатов

Мать: Евдокия Савельева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.11.1852

Жена: Акилина (Тимофеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1855

Сын: Филипп Афанасиев

Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1857

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1858

Сын: Тарасов Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1861

Сын: Николай Афанасиев

Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1862

Дочь: Евдокия Афанасьева

Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Гликерия Афанасьева

Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Павел Афанасиев

Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)

Рождение ребёнка
11.12.1872

Сын: Даниил Афанасьев

Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1876

Сын: Тихон Афанасьев

Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.01.1907
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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