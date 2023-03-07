Афанасий Ефимов
Место рождения
Дата рождения18.01.1834
Дата смерти12.01.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1834
Отец: Ефимий Игнатов
Мать: Евдокия Савельева
Бракосочетание
02.11.1852
Жена: Акилина (Тимофеева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1855
Сын: Филипп Афанасиев
Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)
Рождение ребёнка
26.01.1857
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)
Рождение ребёнка
29.05.1858
Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1861
Сын: Николай Афанасиев
Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1862
Дочь: Евдокия Афанасьева
Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Гликерия Афанасьева
Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Павел Афанасиев
Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)
Рождение ребёнка
11.12.1872
Сын: Даниил Афанасьев
Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1876
Сын: Тихон Афанасьев
Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.01.1907
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище