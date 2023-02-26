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Гликерия Афанасьева

Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

1831 г.р.

Муж

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Афанасий Ефимов

Мать: Акилина (Тимофеева)

Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Трофим Прокопиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно

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