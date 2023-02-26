Гликерия Афанасьева
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Афанасий Ефимов
Мать: Акилина (Тимофеева)
Бракосочетание
20.01.1885
Муж: Трофим Прокопиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно